Zonguldak Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Belediye-İş Sendikası ile Zonguldak Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında 690 işçiyi kapsayan vbir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Alan, yaptığı açıklamada, kenti güzelleştirmek için çalıştıklarını belirterek, "İş barışını sıkıntıya sokan 18 farklı yevmiye alan işçi arkadaşımız vardı. Biz de önce iç huzuru sağlamamız lazım dedik ve arkadaşlarımız bunun üzerine yoğunlaştı. 690 arkadaşımızı 4 kalemde topladık. İnşallah bundan sonra atacağımız adımlar daha da sağlam olacak. Güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Belediye olarak ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarına inandıklarını dile getiren Alan, Keşke gücümüz yetseydi daha fazlasını yapsaydık. İnşallah ilerleyen zamanlardaki sözleşmelerde bunları değerlendireceğiz. En alt seviyedeki yevmiyemiz yüzde 23'e yakın zam aldı. Diğer arkadaşlarımız da yüzde 10'a yakın zam aldı. Bence belediyemiz ve işçi arkadaşlarımız için çok hayırlı bir sözleşme oldu." ifadelerini kullandı.