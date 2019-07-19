Zonguldak Belediyesinin su alacakları
1 saat önce
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediyenin yaklaşık 20 milyon liraya yakın su alacağı olduğunu bildirdi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:46 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan
, belediyenin yaklaşık 20 milyon liraya yakın su alacağı olduğunu bildirdi.
Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, borcu olan vatandaşların belediyeye gelerek yapılandırma yapmaları gerektiğini aksi halde suları kesmek zorunda kalacaklarını belirtti.
Göreve gelmeden önce su fiyatında indirim yapacakları sözünü hatırlatan Alan, şöyle konuştu:
"İnşallah bunu kasım ayında bütçeyi görüştüğümüz zaman gündeme getireceğiz, indirimli su faturalara yansıyacak. Fakat bunun başka bir boyutu var. Halkımızın bunu bilmesi gerekiyor. Yılladır su parası ödemeyen binlerce vatandaş var. Gözümle görmeseydim gerçekten inanmazdım. Bizim belediye olarak en büyük gelirimiz su geliridir. Biz su gelirlerimizi korumakla mükellefiz ve aynı zamanda da borcunu ödeyen vatandaşlarımızın hakkını gözetmek zorundayız. 17 yıldır su parası ödemeyen bir vatandaşımız, bugün bize gelip 'bunu ne yapacağız' diye sorabiliyor. Bizim artık bunları aşmamız lazım. Vatandaşlarımızın elektriğe, doğal gaza borcu yok çünkü kesiliyor. Kullanılan suyun bedelini belediye olarak tahsil etmek zorundayız. Yaklaşık 20 milyon lira vatandaşlarımızdan su alacağımız var. Bu gelirlerimizi tahsil etmiş olsak şu an Zonguldak çok farklı yerlerde olur."
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