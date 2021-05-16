ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci - Son Dakika

Bazı taraftarların kent merkezindeki kutlamaları

Polis ekiplerin salgın tedbirleri kapsamında taraftara izin vermemesi ZONGULDAK - Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Zonguldak'ta bazı taraftarlar kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde kutlama yapmak istedi. Polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gruba izin vermedi.