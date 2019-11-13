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Zonguldak beton makinesinin altında kalan işçi öldü

7 saat önce

Beton makinesinin altında kalan işçi öldüZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan Fikret Enteş (56) yaşamını yitirdi.

Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan Fikret Enteş (56) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Belen Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Fikret Enteş, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kaldı. Mesai arkadaşları Fikret Enteş'i makinenin altından çıkartarak sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikret Enteş'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 5 çocuk babası Fikret Enteş'in hayatını kaybettiği iş yerinden emekli olduğu, ancak çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Olayı haber aldıktan sonra iş yerine gelen Enteş'in kızları Ayşe ve İrem Enteş ise babasını son kez görmek için gözyaşlarına boğuldu. Ayşe ve İrem Enteş'i yakınları teselli etti. Fikret Enteş'in cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak beton makinesinin altında kalan işçi öldü

Zonguldak, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:34 Kaynak: DHA
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