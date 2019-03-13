Zonguldak Beü Badminton Takımı 1. Lig'de

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Badminton takımının, Badminton 1. Ligi'ne yükseldiği bildirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Badminton takımının, Badminton 1. Ligi'ne yükseldiği bildirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Badminton takımının 8-12 Mart tarihlerinde Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası 2. Lig Badminton mücadelelerinde grup birincisi olarak Badminton 1.Ligi'ne yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın şu ifadelerine yer verildi:



"Üniversitemizin bilim, sağlık, kültür ve sanat alanındaki başarıları sporda da hız kesmeden devam ediyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, üniversitemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde teniste alınan madalyaların ardından bizleri gururlandıran öğrencilerimiz, Badminton 1. Ligi'ne yükselerek üniversitemiz adına sporda ciddi bir başarıya daha imza attılar. Bu vesileyle üniversitemiz adına mücadele eden sporcuları ve antrenörlerini kutluyorum. Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

Son Dakika! Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var

Yakınları, Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesini Teslim Aldı

Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı