Zonguldak BEÜ'de 'Kampüsün Kanında Hayat Var' kampanyası başladı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Spor Salonu'nda bu yıl 9. kez 'Kampüsün Kanında Hayat Var' isimli kan bağış kampanyası düzenlendi.



Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda bu yıl BEÜ ile Türk Kızılayı tarafından ortaklaşa olarak 9. Kampüsün Kanında Hayat Var kan bağış kampanyası düzenlendi. Programa Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmasını Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç yaptı. Ergenç, kan bağışının önemine dikkat çekerek "Sağlıklı ve dinamik bir yaşam sürdürebilmemiz adına en anlamlı günlerden birini yaşıyoruz. İşinden ve özel yaşantısından ödün vermek pahasına gerek yatağındaki bir hastanın gerekse hasta yakınlarının acılarını ve sıkıntılarını dindirmek için yani, yeni hayatlar kurtarmak adına kan bağışında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da 2012 yılından kan bağış kampanyası düzenlendiğini ve üniversitenin altın madalya ile ödüllendirildiğini hatırlattı. Çufalı, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2012 yılından beri sürekli kan veriyor. Diğer kurumlara da öncülük ediyor. Geçen yıl 2000 ünite kanın üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdık. Kızılay geçen yıl en fazla kan bağışı yapan kurum olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne altın madalya ve berat takdim etti. Geçen yıldan itibaren artık limit koymuyoruz. Çünkü ne kadar yükseltirsek yükseltelim yine de o sayıyı aşıyoruz. Fakat kan vermek sürekli olan bir şey. Bir defalığına değil. O nedenle artık sembolik anlamda rakamlar konuluyor. Geçen yıl 2023 hedefini de bulduk. Bu yıl da yine 2 binin üzerinde bir hedefimiz var. Daha da fazla aşabiliriz ama belli bir sayıdan sonra artık rakam aşmanın çok fazla bir anlamı olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.



"Türk Kızılayı milletimizin yardımseverliğini temsil ediyor"



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da konuşmasında Türk Milleti'nin dünyada farklı bir imajı olduğuna vurgu yaptı. Vali Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Kızılay yarı resmi bir sivil toplum kuruluşu. Artık dünyanın her tarafında faaliyetleri var. Milletimizin hoşgörüsünü, cömertliğini, yardımseverliğini; gördüğü her düşkünü kaldırmasını temsil ediyor. Milletimizin yüzünü ak ediyor. O anlamda özellikle son dönemde ülkemizin yaptığı açılımlara paralel olarak Kızılay'ın açılımlarını memnuniyetle mutlulukla izliyoruz. Milletimiz adına Kızılay ile gurur duyuyoruz. Bizim Türk Milleti olarak insanlığa söyleyecek güzel sözlerimiz var. İnsanlığa katacak güzelliklerimiz var. Bazı ülkelerin, bazı milletlerin adı anıldığında aklımıza güzel çağrışımlar gelmez. Ortalama dünya insanının aklına da güzel çağrışımlar gelmez. Bizim ülkemiz ve milletimizin imajı öyle değildir. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Miletimizin farklı bir algısı, farklı bir imajı vardır. Biz o algının torunlarıyız. Temsilcileriyiz. Onu daha iyi yerlere taşımak gibi bir görevimiz var. Kızılay bu işi hakkıyla yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz."



Konuşmaların ardından protokol üyeleri fotoğraf sergisini gezdi. Panoya hatıra amaçlı boya ile parmak basan protokol üyeleri gönüllü üniversiteli gençler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kan bağış kampanyası da açılışın ardından başladı. İki gün sürecek olan kan bağış kampanyasında 2 bin ünitenin üzerinde kan bağışı hedefleniyor. - ZONGULDAK