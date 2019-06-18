Zonguldak BEÜ'de mezuniyet sevinci

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.
Vali Erdoğan Bektaş
, BEÜ Karaelmas Kemal Köksal
Stadı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri ve ailelerini kutladığını belirterek, öğrencileri dört yıl boyunca kentte misafir ettiklerini ve üniversiteden iyi bir donanımla ayrıldıklarını inandığını söyledi. Rektör
Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise üniversitelerinin 14 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 4 yüksekokul, 3 enstitü, 33 araştırma uygulama merkezi, teknopark ve 9 meslek yüksekokuluyla her geçen gün kapasitesini artırarak eğitim-öğretime devam ettiğini söyledi.
Üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin hayata atıldığını anlatan Çufalı, "Üniversitede aldığınız eğitimin ardından yeni bir hayata başlıyorsunuz. Hizmet ettiğiniz, muhatap olduğunuz kişiler hangi bölgeden, hangi ırktan, hangi dinden, hangi inançtan, hangi düşünceden olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan herkese aynı muameleyi yapın." diye konuştu.
Mezun olan öğrencilerin ant içtiği törende, öğrenciler ve öğretim görevlileri bir süre yürüdü.
Fakülte ve yüksekokullardan mezun öğrencilere, belgeleri dağıtıldı. Bölümlerinde birinci olan öğrencilere başarı belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.
Törende, öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyeti kutladı.