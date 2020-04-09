Zonguldak BEÜ'den vatandaşlar için solunum egzersiz videosu yayınlandı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü dolayısıyla "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşlar için solunum egzersiz videosu yayınladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üniversitenin bilimsel ve akademik projelerini hayata geçirerek halka destek olmaya devam ettiği belirtildi.

Üniversitenin bölgenin sağlık üssü konumunda olduğu ve "önce sağlık" misyonuyla kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınına karşı korunma yöntemleri bağlamında üniversitemiz sağlık bilimleri fakültesi, vatandaşlarımız için yeni bir projeye daha imza attı. 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler günü kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz tarafından, maden şehri olması sebebiyle solunum yolu rahatsızlıklarının sık görüldüğü şehrimizde, vatandaşlarımız için virüsten korunmayı sağlayacak solunum ve postür egzersizlerinden oluşan bir video hazırlandı."

Bu videoda yer verilen egzersizlerin, bugün koronavirüs açısından en riskli iller arasında gösterilen kentte, vatandaşların solunum işlevlerinin daha iyi hale getirilmesini sağlayacak, düzenli yapılan egzersiz hareketleri sayesinde koronavirüsün insan bünyesindeki şiddetini azaltmaya ve iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, videoya "https://www.youtube.com/watch'v=oyoLWrVYjOE&feature=youtu.be" bağlantısından ulaşabilineceği aktarıldı.