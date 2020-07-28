Zonguldak BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi alanında inceleme - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve Vali Mustafa Tutulmaz ile beraberindekiler, Zonguldak Bülent Ecevit (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi kampüs alanında incelemelerde bulundu.

Oruç, incelemelerin ardından gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli ziyaretinde dile getirdiği kampüs projesinin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Askeri güvenlik şerhinin kaldırılması, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiğini anlatan Oruç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Ereğli mitinginde verdiği sözün takipçisi olmak üzere buraya geldik. Kampüs alanını mevcut fakülteler ve yeni fakültelerle birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıla yetişir diye umuyoruz. İnşallah temel atma töreninde de yeni fakültelerin açılma töreninde de birlikte olacağız."

Vali Mustafa Tutulmaz da eğitim kampüsü için başlatılan çalışmaların hayırseverlerin de desteğiyle iyi gittiğini belirtti.

İncelemelere Oruç'un yanı sıra Vali Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar ve ilçe protokol üyeleri katıldı.