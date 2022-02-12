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Zonguldak BEÜ, "Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması"nda 2501. oldu - Son Dakika

Zonguldak BEÜ, "Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması"nda 2501. oldu

12.02.2022 13:13
Zonguldak BEÜ, "Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması"nda 2501. oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), "Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması"nda 27 bin 561 üniversiteyi geride bırakarak 2501. sıraya yerleşti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), "Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması"nda 27 bin 561 üniversiteyi geride bırakarak 2501. sıraya yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları web içeriğinin hacmi, görünürlüğü ve bu yayınların aldığı dış bağlantılara göre belirlenen puan neticesinde dünya üniversitelerini sıralayan sistem olup uluslararası kuruluş Webometrics tarafından her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan sıralamalarla dünya üniversitelerinin derecelendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya çapında 30 bin 62, ülkemizden de 212 üniversitenin değerlendirildiği Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda, üniversitemiz dünya genelinde 27 bin 561 üniversiteyi geride bırakarak 2501. sırada olmayı başardı. Ülkemizden değerlendirilen 212 üniversite arasında 64. sırada yer aldı. Üniversitemiz, görünürlükte 5603'e, mükemmeliyet kategorisinde 2711'e ve açıklık kategorisinde 1340'a yükseldi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrencileri ve paydaşlarının gösterdiği fedakarlık ve özverili çalışmalarla sadece ülkede değil, dünyanın da en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Üniversite olarak elde edilen başarılar ve dünya sıralamalarında çıtanın daha da yükselmesinin haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Çufalı, üniversitenin dünya vatandaşlarının erişimine açık ve popüler dijital altyapısı, bilimsel ve akademik faaliyetleriyle küresel performans ve prestijini artırmaya, dünya çapında küresel bir üniversite ve Ar-Ge merkezi olabilmek yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Üniversiteler, Üniversite, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak BEÜ, 'Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 2501. oldu - Son Dakika


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