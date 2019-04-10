Zonguldak Biber Gazlı, Bıçaklı Kavgayı Zabıta Ayırdı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan biber gazlı ve bıçaklı kavgada, tarafları zabıta ekipleri ayırdı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan biber gazlı ve bıçaklı kavgada, tarafları zabıta ekipleri ayırdı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:49 Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde İskele Camisi önünde meydana geldi. Cadde karşılaşan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İki kişi, kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Tekme ve tokat kavga edenlerden biri, biber gazı sıkarak bıçak çıkardı. Çevrede bulunan zabıta ekibi, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla ayrılan iki kişi bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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