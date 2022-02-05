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ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık" - Son Dakika

ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık"

05.02.2022 16:44

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

"20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık. Bu ülke tren rayı bile yapamıyordu. Trenlerin rayını dahi dışardan alıyordu"

"İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız helikopterlerimiz, her türü mühimmatımızı yapar hale geldik. Kendi kendimize yeterli hale geldik"

ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık
ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık
ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık

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Binali Yıldırım, Açılış Töreni, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Binali Yıldırım: '20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık" - Son Dakika
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