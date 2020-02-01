Zonguldak bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu - Son Dakika
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Zonguldak bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

6 saat önce

Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulunduZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarında bulunarak tedavi altına alındı.

Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarında bulunarak tedavi altına alındı. Bir haftada 4 doğanın benzer şekilde yaralı bulunması tepki çekti.

Yol kenarında yaralı doğanı gören vatandaşlar itfaiyee haber verdi. İtfaiye ekipleri yol kenarında kanadından vurulmuş şekilde buldukları doğanı alarak itfaiye getirdi. Doğanı ilk tedavisin yapan ekipler, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Yaralı doğan milli parklar görevlilerine teslim edildi. İtfaiye eri Çetin Güner, bir hafta içinde 4'üncü yaralı doğanı itfaiye getirerek tedavisini yaptıklarını söyledi.

Kaçak avcılar tarafından doğanların vurulduğunu belirten Güner, "İtfaiyemize gelen ihbar üzerine olay yerine giderek yol kenarında yaralı halde doğanı bulduk. İlk yaptığımız müdahalede doğanın kanadından kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettik. İlk tedavisini bizler burada yaptık. Milli Parkları Müdürlüğü ekipleri yaralı doğanı itfaiyemizden alarak tedavisine devam edecekler. Son zamanlarda kaçak avcılar tarafından vurulan 4'ncü doğan bu. Bu kuşta da aynı şekilde kanadından saçma izi var. Avcıların nesli tükenmekte olan doğanları vurmamasını istiyoruz. Bu konuda daha çok duyarlı olmalarını istiyoruz.ö dedi.

Zonguldak bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

Zonguldak, İtfaiye, Avcılar, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:21 Kaynak: DHA
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