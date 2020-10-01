Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Belediye Başkanvekili Murat Uzun, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kent merkezindeki iş yerlerini denetledi.

Protokol üyeleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Tutulmaz, gazetecilere, hem denetim yaptıklarını hem de vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

"Halkımızın tedbirleri uyduğunu memnuniyetle görüyoruz." diyen Tutulmaz, "Halkımızın tedbirleri artırarak devam ettirmesinde yarar var. Haftalık denetimlerimizin maksadı da bunun önemine dikkati çekmek." dedi.

Öte yandan, kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlükleri ekipleri, sorumluluk sahalarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da polis ekipleri tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıldı.

Denetimlere katılan Vali Ahmet Ümit, otobüslerdeki yolcuları Kovid-19 konusunda bilgilendirerek maske dağıttı.

Vali Ümit, gazetecilere, Bolu genelinde 660 ekip, 2 bin 351 personelle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgının günlük hayatı etkilediğini dile getiren Ümit, "Hayatın daha güzel şekilde yürümesi için hep birlikte bu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor." dedi.

Her geçen gün yeni tedbirlerin alındığını, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü anlatan Ümit, "Şu ana kadar 116 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. KYK yurtlarında 21 kişi kalıyor. Bunların hepsi kontrolümüz altında karantina sürelerini devam ettiriyor." diye konuştu.

Vali Ümit, maske takmayan 2 bin 729 kişiye ceza kesildiğini de belirtti.

Karabük

Karabük'te kolluk kuvvetleri, sağlık, belediye ve diğer ilgili kurumlardan oluşan ekipler, esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu.

HES kodu kontrolü de yapan ekipler, yol denetimlerinde araçları durdurarak vatandaşları salgın konusunda bilgilendiriyor.

Sakarya

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı ve Dar Sokak'ta yapılan denetimlerde ekipler, dezenfektan kullanımının önemini esnaf ve vatandaşlara anlattı.

Ekipler, yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını da durdurarak, hem denetimlerini yaptı hem de yolculara Kovid-19 kurallarını hatırlattı.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, denetimlere katıldı.

Vali Atay, ekipler eşliğinde İstanbul Caddesi'nde iş yerleri, alışveriş merkezi, taksi durakları, pazar yeri, park ve kafeteryalarda, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Vatandaşlara maske de dağıtan Atay, gazetecilere, halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Maske takan vatandaşları gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Atay, "En önemli konumuz, toplum sağlığı. Düzce'de kurallara uyan vatandaşlardan Allah razı olsun. Herkesin bu işin artık ne kadar önemli olduğunu anladığını görüyorum. Vatandaşlar kurallara uydukça pandeminin de bize vereceği zararlar azalacaktır. Bilincin artığını görüyoruz. Herkes elinden geldiği kadar uyuyor. Uymayanlara da idari yaptırımlar uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Mustafa Çetinkaya, Jandarma, Albay, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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