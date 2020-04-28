ZONGULDAK Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde de su havuzuna düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Anne kedinin sesini duyan mahalleli, yavru kediyi fark edince itfaiyeye haber verdi. Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtardı. Anne kedi ise ekiplerin çalışması sırasında bir an olsun ayrılmadı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, girdiği boruda mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında anne kedi, ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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