ZONGULDAK Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi - Son Dakika

Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürekli aynı büfeye girerek hırsızlık yapan şüpheli ayak izlerinden yakalandı.

Olay, ilçede katlı otopark içinde bulunan büfede meydana geldi. Büfede sürekli hırsızlık olayının yaşanmasına rağmen şüpheliler bir türlü yakalanamadı. Son olarak, geçen günlerde büfeye giren iki hırsız sigara ve 700 lira para çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin bıraktığı ayak izlerinden yola çıkarak şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan V.K. (17) ve Suriye vatandaşı Z.S.K.(18) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli hırsızlık suçundan tutuklandı.