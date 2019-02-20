Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerinden Anlamlı Sergi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Kültürünü Tanıtma ve Karaelmas Kitap Topluluklarının birlikte düzenledikleri 'Şehitler Kervanı' sergisi açıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Kültürünü Tanıtma ve Karaelmas Kitap Topluluklarının birlikte düzenledikleri 'Şehitler Kervanı' sergisi açıldı.



Sezai Karakoç Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen sergide, şehitlerin resimleri ve hayatlarını anlatan kısa bilgiler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Sergide konuşan Türk Kültürünü Tanıtma Topluluğu Başkanı Beytullah Poyraz düzenledikleri serginin yakın dönemdeki şehitleri anmak ve milli birlik ve beraberlik duygularını canlandırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Poyraz, "Bizler yakın dönemde ülkemizde şehit düşen askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımızı anmak için bu sergiyi açmak istedik. Şehitlerimiz hiç düşünmeden vatanları için canlarını feda ettiler. Bizler de bu sergi ile üniversite gençliğimizin milli bilincini canlandırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK

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