Üye Girişi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi "en iyi genç üniversiteler" arasında - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi "en iyi genç üniversiteler" arasında

18.02.2022 10:25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi "en iyi genç üniversiteler" arasında

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 2022 yılı en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında yer aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 2022 yılı en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler 2022 Sıralaması" sonuçları açıklandı.

THE sıralaması "eğitim", "araştırma", "atıf", "uluslararası görünüm" ve "sanayi geliri" olmak üzere 5 başlık altında yer alan 13 performans göstergesine göre yapıldı.

2022 verilerine göre Türkiye özelinde sıralamaya girebilen üniversiteler arasında Zonguldak BEÜ 32. oldu, "Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması"nda ise 401+ sırasında yer alarak önemli başarı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite olarak kalite odaklı büyümeyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Faaliyetlerini kaliteli eğitim, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanları altında yoğunlaştıran üniversitemizin THE sıralamasında elde ettiği başarı gurur vericidir. Tüm kalite süreçlerinin etkin ve yaygın yürütüldüğü üniversitemiz, başarısını uluslararası sıralamalara da taşımaktadır. Bu kapsamda nitelikli büyüme ve kalite süreçleri ile uluslararası sıralamalarla ilgili çalışmalara katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Bülent Ecevit Üniversitesi, Üniversiteler, Araştırma, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 'en iyi genç üniversiteler' arasında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
10:00 Yasak Elma'ın ardından Talat Bulut Mahkum'da! Herkesin merak ettiği Sinyor'u canlandıracak!
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:07 Minik Kubilay'ın kalbi okulda oynarken durdu! Annenin feryadı: 11 yaşındaydı, nolur yalan olduğunu söyleyin!
09:07 Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:34:03. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi "en iyi genç üniversiteler" arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement