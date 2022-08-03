Hastane kavşağında kaza: 1'i bebek 3 yaralı - Son Dakika
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Hastane kavşağında kaza: 1'i bebek 3 yaralı

03.08.2022 10:29
Hastane kavşağında kaza: 1'i bebek 3 yaralı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak - Ereğli yolu Üniversite hastane kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine giden Serkan O., idaresindeki otomobil üniversite hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralılar üniversite hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane kavşağında kaza: 1'i bebek 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastane kavşağında kaza: 1'i bebek 3 yaralı - Son Dakika
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