Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak - Ereğli yolu Üniversite hastane kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine giden Serkan O., idaresindeki otomobil üniversite hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralılar üniversite hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hastane kavşağında kaza: 1'i bebek 3 yaralı - Son Dakika

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