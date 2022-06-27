Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu

27.06.2022 19:44
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen "CanSat Competition 2022" model uydu yarışmasında dünya birincisi oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen "CanSat Competition 2022" model uydu yarışmasında dünya birincisi oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, model uydu yarışmasında dünya birincisi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı'nı ve dereceye giren tüm üniversite takımlarını kutladı.

Özvar, paylaşımına yarışmada dereceye giren diğer üniversite takımlarının yer aldığı tabloyu da ekledi.

Sunumların çevrim içi yapıldığı yarışmanın sonucuna göre Grizu-263 Uzay Takımı, 99,46 puan alarak dünya birinciliğini kazandı.

Aynı sıralamada Çankaya Üniversitesi 2'nci, Karadeniz Teknik Üniversitesi 3'üncü, Başkent Üniversitesi 4'üncü, Hacettepe Üniversitesi 5'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 12'nci, Erzurum Teknik Üniversitesi 14'üncü oldu.

Dünya birincisi olan Grizu-263 Uzay Takımı'nca üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 13 Ocak'ta yörüngeye çıkmış ve ilk günden başlayarak güçlü sinyaller vermişti. Grizu-263A, uzay yolculuğuna devam ediyor.

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Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu - Son Dakika

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