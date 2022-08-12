MODEL UYDULARIYLA TEKNOFEST'DE YARIŞACAKLAR - Son Dakika
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MODEL UYDULARIYLA TEKNOFEST'DE YARIŞACAKLAR

12.08.2022 11:21

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uzay takımlarından B-Dispate ekibi 2022 Teknofest için tasarladıkları model uydu ile finalde yarışmak için hazırlık yapıyor.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uzay takımlarından B-Dispate ekibi 2022 Teknofest için tasarladıkları model uydu ile finalde yarışmak için hazırlık yapıyor.

Üniversite bünyesinde 2018 yılında kurulan Black Diamond Space Team (Karaelmas Uzay Takımı) tasarladıkları ürünleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı. Son olarak geçen sene Teknofest model uydu yarışmasında birinci olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alan ekip, bu sene de yeni üyeleriyle Teknofest model uydu yarışmasında finale katılmaya hak kazandı. Model uydu 113 milimetre genişliğinde 30 santim uzunluğunda, Türksat'ın belirlediği yarışma kriterlerine göre tasarlandı. Çift yönlü haberleşme sistemi kullanan model uydu, yer istasyonuna veri göndermenin yanı sıra yer istasyonundan manuel olarak da kontrol edilebiliyor. Teknofest model uydu yarışmasının finali ise 22 Ağustos'ta Aksaray'da düzenlenecek.

Takım lideri Recep Tayyip Arslan uluslararası yarışmalara katıldıkları için İngilizce isim tercih ettiklerini belirterek 'Black Diamond Space Team' olarak Zonguldak'ın da manevi mirasını da yaşatmak adına böyle bir isim tercih ettik. Geçen sene Türkiye birincisi olmuştuk bu sene de Model Uydu yarışmasına katılıyoruz hedefimiz yine Türkiye birincisi olmak. Yarışmamıza kısa bir süre kaldı. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ofisimiz evimiz oldu. Rapor aşamasından sonra iyi bir puanla finale katılmaya hak kazandık. 22 Ağustos'ta Aksaray'daki Tuz Gölü'nde atışımızı gerçekleştireceğiz." dedi. Ekibin haberleşme biriminde görev yapan Özge Bakır 8 aydır yoğun bir tempoda yarışmaya hazırlandıklarını söyleyerek, "2 gün önce bir test atışı yaptık. Finalist olmaya hak kazandık. 8 ay boyunca gerektiğinde gece gündüz çalışarak çok emek verdik. Bunun yanı sıra okulun da bize sunduğu imkanları göz ardı etmemek lazım. Laboratuvarlar 7/24 aktif bir şekilde bize sunuldu. Belli bir saat aralığımız olmadan istediğimiz gibi çalışabiliyoruz. Üniversitemizin bize sunduğu laboratuvarlar, atölyeler çalışmalarımıza büyük oranda destek oluyor. Dolayısıyla takım sayısı da artıyor. Takım sayısı arttıkça üniversiteye başarı da geliyor. Başarımızdaki en büyük etken en başında inanmak oldu. Bir şeylere inandıktan sonra emek de veriyorsun zaten." diye konuştu.

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Uzay takımı, şampiyonluklarını tazelemek için gün sayıyor Uzay takımı, şampiyonluklarını tazelemek için gün sayıyor
Kaynak: DHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Teknofest, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MODEL UYDULARIYLA TEKNOFEST'DE YARIŞACAKLAR - Son Dakika

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