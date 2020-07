Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 28. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 28. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Etkinlik kapsamında BEÜ Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda yapılan sunumda üniversitenin dünü ve bugünü anlatıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin şehir ve öğrenciler açısından önemli olduğunu söyledi.

Bütün öğrencileri üniversiteye beklediklerini belirten Çufalı, "Üniversite olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kampüsü, çevresi, yeşili, teknolojik imkanları, laboratuvarları, atölyeleri, hastanemizin her türlü birimleri, akademik personellerimiz ve tüm imkanlarımızla öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeye hazırız." dedi.

Çufalı, uzaktan eğitime en çabuk adapte olan üniversitelerden biri olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl için alt yapıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Biz her bakımdan üniversitemizde öğrencilerimizi ağırlamak konusunda hazırız. Zonguldak güzel bir şehir ve yeşili, doğası, kömür karası olan tek ilimiz. Her açıdan fırsatları bulabileceğimiz bir şehir. Bu nedenle biz öğrencilerimiz için her türlü imkanlarımızı kullanıyoruz. Şehrin, halkın, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının ve medyasının da her türlü imkanı kullanacağına inanıyoruz ve desteklerini bekliyoruz."

Etkinlikte, daha sonra yeni yapılan kütüphane ve ilahiyat fakültesi binaları gezildi.