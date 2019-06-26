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ZONGULDAK Çalılık alana uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

8 dakika önce

Çalılık alana uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu.

Çalılık alana uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 2100 sıralarında sahil yolunda meydana geldi. Oğuzhan Aydın (24) yönetimindeki 81 FF 625 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yürüyüş yolunu aşıp çalılık alana uçtu. Kaza anında şans eseri yürüme yolunda kimse bulunmazken, sürücü Oğuzhan Aydın otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan Oğuzhan Aydın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, aracın altına yada çevresinde yaralı olup olmadığı kontrol etti. Otomobil, çekiciyle kaldırıldıktan sonra ekipler kaza yerinden ayrıldı.
ZONGULDAK Çalılık alana uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:05 Kaynak: DHA
Gülüç, Güncel
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