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Zonguldak çatıda tehlikeli çalışma

2 saat önce

Çatıda tehlikeli çalışmaZonguldak'ta, iki çatı ustasının 7 katlı yurt binası çatısında iş güvenliğini dikkate almadan çalışmaları dikkat çekti.

Çatıda tehlikeli çalışma

Zonguldak'ta, iki çatı ustasının 7 katlı yurt binası çatısında iş güvenliğini dikkate almadan çalışmaları dikkat çekti.

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Posta Sokak'ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdu terasına çatı yapan iki işçinin, iş güvenliğinden yoksun çalışmaları dikkat çekti. 7 katlı binanın çatısında çalışan iki işçi herhangi bir iş güvenliği tedbirleri almadan metal konstrüksiyonların üzerinde çalışırken, hayatlarını tehlikeye atmaları endişe ile izlendi.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:49 Kaynak: DHA
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