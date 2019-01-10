Son Dakika Haberleri: Zonguldak Çaycuma'da Kadınlara Özel File Örme Kursu Açıldı

Zonguldak Çaycuma'da Kadınlara Özel File Örme Kursu Açıldı

44 dakika önce

Çaycuma'da kadınlara özel file örme kursu açıldıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kent konseyi üyesi kadınlar, poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla belediyenin desteğiyle açılan pazar filesi örme kursuna büyük ilgi gösterdiÇaycuma Kent Konseyi, Çaycuma Belediyesi'nin desteğiyle plastik...

Çaycuma'da kadınlara özel file örme kursu açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kent konseyi üyesi kadınlar, poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla belediyenin desteğiyle açılan pazar filesi örme kursuna büyük ilgi gösterdi

Çaycuma Kent Konseyi, Çaycuma Belediyesi'nin desteğiyle plastik torbaların kullanımını azaltmak için plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasının ardından pazar filesi örme kursu açtı. Kursun açılışını, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt gerçekleştirdi. 50 kadının katıldığı kurs, her hafta başka bir mahallede yapılacak. Kursun sonunda tüm katılımcılara 'Çaycuma Çevre Gönüllüsü Sertifikası' verilecek.

ÇEVRE İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLİYORUZ

Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, plastiğin çevre için bir düşman olduğunu belirterek, Plastiğin nasıl büyük bir çevre sorunu yarattığını artık herkes biliyor. Biz öteden beri bu konuda duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Mahallelerde bu doğrultuda birçok çalışma yaptık, özellikle ambalaj atıklarının ayrıştırılarak plastiğin doğaya karışmaması konusunda binlerce Çaycumalı ile yüz yüze görüşerek farkındalık yaratmaya çalıştık. Biz vatandaşa ek yük getirecek bir yolla sorunun çözülmeye çalışılmasını doğru bulmasak da, bu konudaki her türlü çabayı destekliyoruz, katkı sunmak istiyoruz. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:54 Kaynak: DHA

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