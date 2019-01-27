Zonguldak Çayda Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Tespit Edildi
1 saat önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki çayda, dün cesedi bulunan kadının Halilbeyoğlu köyünde yaşayan Ümran Abacı(45) olduğu tespit edildi.
Zonguldak
'ın Devrek
ilçesindeki çayda, dün cesedi bulunan kadının Halilbeyoğlu köyünde yaşayan Ümran Abacı(45) olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde çay kenarında odun toplayan vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Kadına ait olduğu tespit edilen ceset, itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Devrek Devlet Hastanesi
morgununa kaldırılan cesedin, Halilbeyoğlu köyünde yaşayan ve ailesinin 2 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Ümran Abacı'ya ait olduğu tespit edildi. Abacı'nın yaknları morgda ceseti teşhis etti.
Bir süre önce eşinden boşanarak köyüne dönen Ümran Abacı'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Ümran Abacı, bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:32 Kaynak: DHA
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