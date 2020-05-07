ZONGULDAK Cenaze sonrası tedbirlerin arttırıldığı mahallenin tali yolları hafriyatla kapatıldı - Son Dakika

Cenaze sonrası tedbirlerin arttırıldığı mahallenin tali yolları hafriyatla kapatıldı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, cenaze sonrası 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi sonucu alınan tedbirler devam ederken, köyün tali yolları hafriyatla kapatıldı.

Ramazanoğlu Köyünde yaşayan Kemal Engin (93), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen cenazeye İstanbul'dan da yakınları katıldı. İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs çıkmasının ardından ekipler, köyde filyasyon çalışması yaptı. Kemal Engin'in kızı ve damadının da aralarında bulunduğu 6 kişide koronavirüs tespit edildi. 6 kişi, Bartın ve Çaycuma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Ramazanoğlu Köyü Boduklar Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı. Köyün tali yolları da hafriyatlarla kapatılarak giriş ve çıkış güzergahı teke düşürüldü. 14 gün sürecek tedbirler nedeniyle vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor.