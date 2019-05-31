ZONGULDAK ÇİÇEKLER, AĞAÇ KÖKLERİNDE HAYAT BULUYOR
16 dakika önce
ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesinde yaşayan Ekrem Turan(54), 5 yıl önce toplamaya başladığı kurumuş ağaç köklerine ektiği çiçeklerin güzelliği ilgi görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:10 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Alaplı
İlçesinde yaşayan Ekrem Turan(54), 5 yıl önce toplamaya başladığı kurumuş ağaç köklerine ektiği çiçeklerin güzelliği ilgi görüyor.
Ekrem Turan, 5 yıl önce emekli olduktan sonra ilgi duyduğu çiçeklere daha fazla vakit ayırmaya başladı. Turan, ormanlık alanlardan topladığı kurumuş ağaç köklerine çiçekler ekti. Ağaç köklerini işleyerek şekillerde veren Turan'ın ektiği çiçeklerin güzelliği, görenlerin ilgisini çekiyor. Çiçekleri görenler, Turan'dan kendilerine de ağaç köküne ekilmiş çiçek istemeye başladı. Evinin önünden geçenlerin araçlarını durdurarak bahçesini incelediğini ifade eden Turan, şöyle dedi
Tarlada bahçe işleri ile uğraşırken ve temizlik yaparken toprak altında çürümüş ağaç ve köklerini toplamaya başladım. Bir iki ağacı evime önüne getirerek işledim ardından toprak dökerek çiçek diktim. Ziyarete gelen misafirler çürümüş ağaç köklerinden yaptığım saksıları çok beğenince toplamaya devam ettim. Gittiğim yerlerde çürümüş ağaç köklerini toplamaya başladım. Eşimde bana çok yardımcı oluyordu. Çoğalttık. İşleyerek çiçek dikmeye başladım. Evimin önünde yüzlerce çürümüş ağaç kökünden saksılarım oldu. Meraklı insanlar bakmaya geliyorlar. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Benim için bir güzel bir hobi oldu.
Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu
Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı
Dehşet anları kamerada! Nişanlısı, talihsiz kadını seyir halindeki arabadan attı