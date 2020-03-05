Zonguldak çocuğa çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika
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Zonguldak çocuğa çarpan sürücü kaçtı

6 saat önce

Çocuğa çarpan sürücü kaçtıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.

Çocuğa çarpan sürücü kaçtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli- Devrek yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Harun Baha Çetin'e (15) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşerek yaralanan Çetin'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada, Çetin'e çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Zonguldak çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:09 Kaynak: DHA
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