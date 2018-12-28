Zonguldak Çöp Kamyonunun Çarptığı İddia Edilen Yaşlı Kadın Yaralandı
37 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir(82) yaralandı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar
Özdemir(82) yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokak'ta meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi'ne tedavi olmaya giden Yaşar Özdemir adlı kadına, iddiaya göre V.T. (46) idaresindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu çarptı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadının yardımına çevredekiler koştu. Yaşar Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaşar Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olay yerinden giden çöp kamyonunun sürücüsü V.T. yakalanarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. V.T. ifadesinde kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:17 Kaynak: DHA
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