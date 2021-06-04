ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz"
04.06.2021 20:55
Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.
Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu. (5)
Erdoğan: "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız."
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