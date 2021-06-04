ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu. (5)

Erdoğan: "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız."