ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor - Son Dakika

ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta heyecanla bekleniyorCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15: 00'da açıklayacağı müjde Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15: 00'da açıklayacağı müjde Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor.

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayısta İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon'a uğurlandı. 30 Haziran'da da Zonguldak'a ulaşan gemi, 20 Temmuz'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih'in Zonguldak'tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.

KENTTE HEYECANA NEDEN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15: 00'da açıklayacağını belirttiği müjdenin Zonguldak açıklarında sondaj yapan Fatih'in doğalgaz rezervi bulduğu yönünde olacağı iddiası kentte gündem oldu. Vatandaşlar heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı beklemeye başladı. Vatandaşlardan Korkmaz Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını merakla beklediklerini söyleyerek, "Zonguldak açıklarında doğalgaz yada petrol bulunması için bizim için gurur verici olaydır. Cumhurbaşkanımızın müjdesini yorumlarsak Doğu Akdeniz'de ki gelişmede olabilir. Ülkemizin için heyecanlandırıcı bir durum" dedi.

"ÜLKEMİZ GÜÇLENECEK"

Orhan Oruç ise, "Öyle bir şey varsa büyük bir şey. Torunlarımızın hayatı değişecek. Ülkem değişecek, güçlenecek bundan güzel bir şey mi var .Hayırlısı Allahtan" diye konuştu. Reyhan Çiçek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının vatan ve millet için hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Açıklamayı merakla beklediklerini ifade eden Reyhan Çiçek, "Türkiye ekonomimiz için ve özellikle Zonguldak için çok iyi olur. Ben 45 yıldır burada yaşıyorum ve Zonguldak hiç değişmedi maalesef. İnşallah güzel olur diye temenni ediyorum. Cumhurbaşkanının açıklamasını merakla bekliyorum. İnşallah vatan ve millet için hayırlı olmasını diliyorum. Aile çevrem heyecanla bekliyor. Açıklamayı izleyeceğim ve takip edeceğim."

ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor - Son Dakika

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