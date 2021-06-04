ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (3) - Son Dakika

Cami içerisindeki cemaat

Caminin havadan görüntüsü

Cami içerisindeki cemaat

Caminin havadan görüntüsü

Cami avlusunda namaz kılan cemaat

Caminin havadan görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye Kur'an-ı Kerim hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin camiden çıkışı ZONGULDAK - Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılıyor. (3)