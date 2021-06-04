Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde bulunduğu helikopterin piste inişi
Ellerinde Türk Bayrağı sallayan vatandaşlar
Caminin genel görüntüsü
Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanması
Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye gelmesi
Cami avlusundaki vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlayıp alandan ayrılması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi'nin açılış programına katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı - Detaylar (2) - Son Dakika