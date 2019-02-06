Zonguldak'da Eş Zamanlı Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla 2019 yılı "yaya öncelikli trafik" yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla 2019 yılı "yaya öncelikli trafik" yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya başlatıldı.



Etkin bir farkındalık sağlanması için 6 Şubat 2019 günü 12.00-12.30 saatler arasında yapılan, 81 ilde eş zamanlı olarak devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla, pek çok noktada sürücülere yaya geçitlerinde yayanın önceliği bulunduğuna dair bilgilendirici broşürler Emniyet personel tarafından dağıtıldı. Bu uygulama kapsamında Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kozlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Yaya Öncelikli Trafik" konulu proje kapsamında bugün ilçe genelinde tüm okul önlerinde kural ihlallerine karşı bulunduğuna dair bilgilendirici bilgiler personel tarafından sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirildi.



Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kozlu Emniyet Müdürü Zafer Akcan ve Kozlu Engelliler Derneği ile birlikte Atilla İlkokulu önünde uygulama gerçekleştirildi. Kaymakam Ergi ve beraberindeki öğrenciler yaya geçidini kullanarak yaya öncelikli trafik uygulamasında bilinçlendirildi. Sürücüler de uygulamaya destek verirken ekiplerce sürücülere broşürler dağıtıldı. Çaycuma İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve beraberindekiler Çaycuma ilçesindeki uygulamaya katıldı - ZONGULDAK

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