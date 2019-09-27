Son Dakika Haberleri: Zonguldak'da kamyon eve girdi ev sahipleri deprem sandı
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Zonguldak'da kamyon eve girdi ev sahipleri deprem sandı

11 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde freni boşalan kamyon eve girdi, ev sahibi ve mahalleli deprem oluyor korkusuyla sokağa fırladı.

Zonguldak'da kamyon eve girdi ev sahipleri deprem sandı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde freni boşalan kamyon eve girdi, ev sahibi ve mahalleli deprem oluyor korkusuyla sokağa fırladı. Facia kılpayı atlatılırken evde büyük çapta hasar meydana geldi.


Olay, Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Siteler mahallesi Gençlik sokak üzerindeki bir markete mal getiren Gökhan T., kullandığı 14 GA 258 plakalı kamyonu park etti. Gökhan T. malı boşaltmaya başladığı anda hareket eden kamyon 50 metre ileride bulunan yolun karşısına geçerek 4 katlı binanın birinci katın oturma odasına girdi. Oturma odasında kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, ev sakinleri ve çevredekiler çarpmanın etkisiyle deprem olduğunu sanarak kendilerini dışarı attı. Sürücü Gökhan T, polis ekiplerine kaza hakkında bilgi verirken, mal boşaltırken aracın kendiliğinden hareket ettiğini ve kendisini zor kurtardığını söyledi. Gürültüye uyanarak kendilerini sokağa atan mahalle sakinleri ise deprem olduğunu düşündüklerini belirterek, gerçeği aşağı indiklerinde gördüklerini ifade etti. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Deprem, Alaplı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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