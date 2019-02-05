Zonguldak'da Silah İmalathanesi Olarak Kullanılan Eve Operasyon
36 dakika önce
Zonguldak Alaplı ilçesinde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.
Zonguldak Alaplı
ilçesinde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.
Zonguldak Alaplı ilçesi Yedigelli Köyünde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir ev Alaplı Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından takibe alındı. Operasyonda, namlu kısımları değiştirilerek kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen, değişik marka ve çapta çok sayıda tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği ile değiştirme işleminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. imalathane olarak kullanılan evin sahibi olduğu belirlenen M.Ö. ise gözaltına alındı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:43 Kaynak: İHA
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