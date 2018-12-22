Zonguldak'da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe
3 saat önce
Zonguldak'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda iki araçta dedektör köpeği Dark ile yapılan aramada 200 adet extacy hap ve 2 kilo 713 gram esrar ele geçirildi.
Zonguldak
'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda iki araçta dedektör köpeği Dark ile yapılan aramada 200 adet extacy hap ve 2 kilo 713 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul
'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Alaplı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Araştırmaların ardından takibe alınan 67 SL 044 plakalı araç, Alaplı ilçe girişinde durduruldu. Araçtaki İ.Ç. (27) isimli zanlı yakalanırken, dedektör Dark isimli köpekle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği aracın motor kısmında zulalanmış 200 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince Kapuz bölgesinde ise şüpheli K.B. (68) ve H.G.'nin (31) evinde Dark ile yapılan aramada kavanozda 2 kilo 713 gram esrar ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:43 Kaynak: İHA
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