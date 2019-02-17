Zonguldak Darp Ettiği Kız Arkadaşının Üvey Ağabeyini Bıçakladı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, Necati G.(31), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen 17 yaşındaki kız arkadaşı Canan Ç.'yi darp etti. Necati G.(31), olayı gören ve yanlarına gelen kız arkadaşının üvey ağabeyi Hamza K.'yı(18) bıçakladı.
Olay, gece saatlerinde Bağlık Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati G., sokakta buluştuğu ve kendisinden ayrılmak isteyen Canan Ç.'yi darp etmeye başladı. Olayı gören Canan Ç.'nin üvey ağabeyi Hamza K., Necati G. ile kavga
etmeye başladı. Necati G., yanında taşıdığı bıçakla Hamza K.'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Hamza K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hamza K., ameliyata alındı.
Kaçan Necati G., kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
Necati G. ve Canan Ç. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.