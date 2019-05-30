ZONGULDAK Denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkartıldı

Denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkartıldıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediyeye bağlı dalgıç ekipleri denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkardı.

Denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkartıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediyeye bağlı dalgıç ekipleri denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkardı.

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çevre Şenliği' kapsamında Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalış ekibi tarafından denizde temizlik yapıldı. Amfi tiyatro mevkiinden dalış yapan balık adamlar, yaklaşık 7 dakika süren dalışın ardından denizden plastik, cam, şişe, metal, hortum, bidon araç lastiği gibi çok sayıda atık malzeme çıkardı. 5 dalgıcın katıldığı çalışmada, botlarla karaya getirilen atık malzemeler burada bir süre sergilendi. Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı.

Ereğli Belediye başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde çevreciliğe önem verdiklerini ifade ederek, gençlere çevreciliği ve çevre kirliliğine karşı mücadeleyi aşılamak istediklerini söyledi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de etkinlik hakkında açıklamalarda bulunarak, "1 jet ski, 2 bot ile birlikte 5 kişilik dalış ekibi etkinlikte yer aldı. 7 dakikada cam şişe, plastik ambalaj kutuları, kablolar, hortum gibi değişik malzemelere ulaştık. Farkındalık yaratmak istedik. Denizlerimiz başta olmak üzere çevremizin temiz tutulması gerekiyor. Çıkarılan atık malzemeler de vatandaşlara sergide gösteriyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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