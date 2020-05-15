ZONGULDAK Denize giren 8 gence para cezası - Son Dakika

Denize giren 8 gence para cezası

ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma izninde serinlemek için denize giren 8 gence, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Zonguldak'ta bugün sokağa çıkabilen 15- 20 yaş arası gençlerden bazıları sahile gitti. Merkeze bağlı Karakum sahilinde denize giren gençlere polis müdahale etti. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında denize girmenin yasak olduğu dönemde kuralı ihlal eden 8 gence para cezası uygulandı. Yasak olduğunu bilmediklerini ifade eden gençler, "Sınav stresi yaşıyoruz. Stresi atmak için denize girdik. Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk" dedi. 8 gence, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.