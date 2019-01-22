Zonguldak Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü Öldü
10 dakika önce
Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldüZonguldak'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü Zonguldak
'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Zonguldak- Ankara
Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Elvanpazarcık beldesinden kent merkezindeki ailesinin yanına giden Şükrü Şeker (43) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Debisi yüksek olan suda 20 metre sürüklenen otomobil, kayalıklara çarparak durdu. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine AFAD
ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Devrilen otomobilde sıkışan Şükrü Şeker, AFAD tarafından araçtan çıkarıldı. Yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edilen Şükrü Şeker, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:08 Kaynak: DHA
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