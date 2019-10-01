Zonguldak dergileri toplandığı için intihara kalkıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, sokakta engelliler için sattığı dergilere zabıta ekiplerince el konulan görme ve işitme engelli Hülya E. (29), inşaat halindeki binanın 4'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Eşi Ergün E.'nin ikna edemediği Hülya E., kendisini bir anda tutup içeri çeken polis memurunca kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Görme ve işitme engelli 3 çocuk annesi Hülya E., iddiaya göre, engelliler adına çıkan dergileri ilçe merkezinde satmak istedi. Çaycuma Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Hülya E.'nin izni olmadığı için sattığı dergileri aldı. Hülya E., bunun üzerine inşaat halindeki 5 katlı binanın 4'üncü katına çıkıp atlayacağını söyleyerek bağırdı. Hülya E.'yi duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Hülya E.'nin atlama ihtimaline karşı yere havalı yatak açarken polis de engelli kadını ikna etmek için yanına çıktı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlarına karşın Hülya E. ikna olmayınca eşine haber verildi. Kısa sürede gelen eşi Ergün E. de Hülya E.'yi ikna edemedi. İkna çalışmaları devam ederken, Hülya E.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis memuru, engelli kadını kolundan tutup, içeri çekti. İnşaattan indirilen Hülya E., kontrol için sağlık görevlilerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hülya E.'nin İzmir Valiliği'nden engelliler yararına dergi satmaktan izni olduğu, ancak halkın şikayeti üzerine polis ve zabıta ekiplerince evrakının incelendiği öğrenildi. Ekiplerin Çaycuma Kaymakamlığı'ndan da izin alması gerektiği ve ardından dergileri satabileceğini söylediği Hülya E.'nin elindeki dergilere izin alana kadar satmaması için el konulduğu bildirildi.