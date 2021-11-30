SU ALAN TERMİNALİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, Devrek Terminali'nin tavanının yağmur yağışında su alması sonucu asma tavanı çöktü. Sesler gelmesi üzerine terminalin boşaltılmasıyla olası bir facianın önüne geçilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Devrek Terminali'nde meydana geldi. Devrek'te yağmur yağışı ve lodos etkili oldu. Terminalin tavanının yağmur sularını alması sonucu asma tavandan sesler gelmeye başladı. Bunun üzerine terminal boşaltıldı. Bir görevli kapının önünde dururken, asma tavan büyük bir gürültü ile çöktü. Bu sırada görevli son anda tavanın altında kalmaktan kurtuldu. Terminalin kapatılması sonucu olası faciadan dönülürken, onarım çalışmalarının yapılacağı bildirildi. Tavanın çökme anı ise terminalin güvenlik kamerasına yansıdı.