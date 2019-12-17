Zonguldak domuz avında kazayla vuruldu - Son Dakika
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Zonguldak domuz avında kazayla vuruldu

6 saat önce

Domuz avında kazayla vurulduZonguldak'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak, ağır yaralandı.

Domuz avında kazayla vuruldu

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak, ağır yaralandı.

Olay, Köroğlu Köyü'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur Altunay, iddialara göre O.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Altunay, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altunay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Altunay'ın arkadaşı O.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak domuz avında kazayla vuruldu

Zonguldak, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
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