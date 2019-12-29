Zonguldak DSİ Spor 2.Lig yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak DSİ Spor 2.Lig yolunda - Son Dakika Spor

Zonguldak DSİ Spor 2.Lig yolunda

6 saat önce

Karabük'te oynanan 2. Lige terfi Voleybol müsabakalarında Zonguldak DSİ Spor, Karabük Anadolu Voleybol takımı ve Kdz. Ereğli Spor'u yenerek ikide iki yaptı.

Zonguldak DSİ Spor 2.Lig yolunda, System.String[]

Karabük'te oynanan 2. Lige terfi Voleybol müsabakalarında Zonguldak DSİ Spor, Karabük Anadolu Voleybol takımı ve Kdz. Ereğli Spor'u yenerek ikide iki yaptı.


2.Lige terfi Voleybol müsabakaları Karabük'de başladı. Zonguldak'tan müsabakalara ise DSİ Spor katıldı. Zonguldak DSİ Spor terfi müsabakaları ilk gününde Karabük Anadolu Voleybol takımı ile karşılaştı. Zonguldak DSİ Spor rakibi Karabük Anadolu Voleybol takımını 3-0 mağlup etti. Zonguldak DSİ Spor müsabakaların ikinci gününde ise Kdz. Ereğli Spor ile karşı karşıya geldi. Zonguldak DSİ Spor rakibi Kdz.Ereğli Spor'u 3-0 yenerek ikide iki yaptı. Tek devre lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda grup birincisi takım, diğer grup birincileriyle birlikte final grubuna oluşturacak. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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