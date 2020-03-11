ZONGULDAK Dumandan zehirlenen çift, toprağa verildi - Son Dakika
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ZONGULDAK Dumandan zehirlenen çift, toprağa verildi

18 dakika önce

Dumandan zehirlenen çift, toprağa verildiZONGULDAK'ta, evde yaktıkları mumun kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Temel (82) ile Naciye Çelik (74) çifti, toprağa verildi.

Dumandan zehirlenen çift, toprağa verildi

ZONGULDAK'ta, evde yaktıkları mumun kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Temel (82) ile Naciye Çelik (74) çifti, toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın alt katında oturan Temel ve Naciye Çelik çiftinin evinden yoğun duman gelmesi üzerine komşuları itfaiyeye haber verdi. Eve giren ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Elektriklerin kesilmesi sonucu yaktıkları mumun kanepeyi tutuşturduğu bu esnada uykuda olan çiftin ortaya çıkan dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Temel ve Naciye Çelik çiftinin cenazeleri, Acılık Hz. Ali Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Rat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ZONGULDAK Dumandan zehirlenen çift, toprağa verildi

Terakki Mahallesi, Gümüşhane, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:42 Kaynak: DHA
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