Zonguldak- Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
Karayolları ekipleri 1 saatlik çalışma ile yolu yeniden kontrollü olarak trafiğe açtı
ZONGULDAK Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin 1 saat sürem çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Zonguldak-Düzce illerinde dün geceden bu yan etkili olan sağanak yağış sonrası Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşmasına yol açtı. Dereden gelen sel suları Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca girişinde ulaşımı engelledi. Sabah saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Karayolları ekipleri uzun süren çalışmanın ardından Zonguldak-Düzce arası karayolunu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı. Karayolları ekiplerinin sel yaşanan bölgede çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika