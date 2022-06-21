Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika
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Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

21.06.2022 19:15

Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri 1 saatlik çalışma ile yolu yeniden kontrollü olarak trafiğe açtıDüzce arası karayolunun Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi.

Zonguldak- Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

Karayolları ekipleri 1 saatlik çalışma ile yolu yeniden kontrollü olarak trafiğe açtı

ZONGULDAK Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin 1 saat sürem çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Zonguldak-Düzce illerinde dün geceden bu yan etkili olan sağanak yağış sonrası Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşmasına yol açtı. Dereden gelen sel suları Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca girişinde ulaşımı engelledi. Sabah saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Karayolları ekipleri uzun süren çalışmanın ardından Zonguldak-Düzce arası karayolunu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı. Karayolları ekiplerinin sel yaşanan bölgede çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Selin oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi Selin oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika
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