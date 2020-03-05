Zonguldak eğitim kursuna dolandırıcılık baskını - Son Dakika
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Zonguldak eğitim kursuna dolandırıcılık baskını

14 dakika önce

Eğitim kursuna dolandırıcılık baskınıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki özel eğitim kursunun müdürü G.Ö. ve 6 çalışanı, burada eğitim gören öğrencilerin velilerinin adını kullanarak bankadan kredi çektiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki özel eğitim kursunun müdürü G.Ö. ve 6 çalışanı, burada eğitim gören öğrencilerin velilerinin adını kullanarak bankadan kredi çektiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ihbarı üzerine özel bir eğitim kursuna yönelik soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Bürosu ekipleri, yapılan soruşturma kapsamında 21 velinin adına bankadan para çekildiği ihbarı üzerine araştırma yaptı. Kuruma çocuklarının eğitimi için 3 bin ile 10 bin TL arası kredi çekerek ödeme yapan velilerin adına, kurum müdürü G.Ö.'nün başka bankadan kredi çekip, bu parayı farklı bir hesaba aktardığı iddia edildi. Savcılığın verdiği iznin ardından polis, eğitim kursuna giderek kurum müdürü G.Ö. ve çalışanlar Ş.Ö., K.Ö., G.K., N.A., G.A. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen G.Ö.'yü gören veliler, alkışlarla protesto etti.

VELİLERİN ÜZERİNDEN KREDİ ÇEKİLMİŞ

Operasyonda kurum binasının önünde bekleyen velilerden Hülya Kırgöz (39), çocuğunun kurumda kursa gittiğini söyledi. Kurumda, kendi adlarına haberleri yokken kredi çekildiğini ve bundan haberleri olmamasından dolayı mağdur olduklarını belirten Kırgöz, polise şikayetçi olduğunu anlattı.

Zonguldak eğitim kursuna dolandırıcılık baskını

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
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