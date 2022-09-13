ZONGULDAK-EHLİYETİ ALINDIĞI İÇİN KENDİSİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
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ZONGULDAK-EHLİYETİ ALINDIĞI İÇİN KENDİSİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

13.09.2022 01:25

ZONGULDAK'ta, ehliyetine el konulması nedeniyle psikolojisi bozulan Şenol K., adliyenin önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi.

ZONGULDAK'ta, ehliyetine el konulması nedeniyle psikolojisi bozulan Şenol K., adliyenin önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polis, Şenol K.?nın yanındaki benzin dolu bidonu alırken, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

Olay gece saatlerinde Liman Caddesi üzerinde bulunan adliye binası önünde meydana geldi. Adliyenin önünde bağıran Şenol K.?yı fark eden adliye polisi takviye ekip istedi. Şenol K., bu sırada bidonun içerisindeki sıvıyı üzerine döktü. Şenol K.?nın üzerine döktüğünün benzin olduğunun anlaşılmasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ehliyetinin el konulmasının ve mahkemelik olmasının psikolojisini bozduğunu iddia eden Şenol K., ekiplerin ikna çalışması sırasında kendisine yaklaşılmasına izin vermedi. Şenol K. üzerine benzin dökmesine rağmen sigara içince endişe yarattı. Şenol K.?nın bir an başka yöne baktığını fark eden polis, yaptığı hamle ile bidonu alarak faciayı önledi. İtfaiye ve polis ekipleri, Şenol K.?nin üzerine atılarak elindeki çakmağı almaya çalıştı. Bu esnada yaşanabilecek olumsuzluğa karşı yangın söndürme tüpleri kullanılınca bazı görevliler ile Şenol K. etkilendi. Kelepçelenerek ambulansa bindirilen Şenol K., Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK-EHLİYETİ ALINDIĞI İÇİN KENDİSİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

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